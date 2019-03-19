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Псковские сотрудники ДПС в ходе рейда выявили 6 нарушений тонировки стекол автомобилей

В Пскове сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УГИБДД УМВД России по Псковской области провели рейдовые мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции региона на постоянной основе проводят рейды, направленные на выявление административных

правонарушений, в том числе связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены тонированные и затемненные стекла, светопропускаемость которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. При проведении данных проверок сотрудники ДПС используют специальные приборы, которые определяют степень светопропускаемости.

За истекший период года дорожными инспекторами составлены 473 административных протокола. Санкции предусматривают наложение на водителя административного штрафа в размере 500 рублей. Кроме того, гражданину предлагается на месте устранить выявленное нарушение. В случае отказа автоинспектор выносит требование о прекращении противоправных действий. При повторном задержании данного водителя, он подвергается наказанию, предусмотренному статьей 19.3 КоАП РФ.

В ходе рейда, проведенного 21 марта в областном центре, сотрудниками специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УГИБДД УМВД России по Псковской области было выявлено 15 нарушений, из них 6 - за тонировку.

Госавтоинспекция Псковской области предупреждает: при использовании тонированных стекол у водителей снижается скорость реакции и ухудшается распознавание слабоконтрастных объектов. Тонировка снижает также расстояние и скорость распознавания объектов в темное время суток. Тем самым, повышается риск возникновения аварийной ситуации на дороге. Особенно высок он в ночное время, когда отсутствие достаточного освещения может привести к ДТП не только в транспортном потоке, но и во дворах.

Управление ГИБДД Псковской области призывает водителей привести свои автомобили в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств, ведь от этого может зависеть здоровье, а, порой, и жизнь участников дорожного движения.