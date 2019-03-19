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В Пушкинских Горах повторно задержан пьяный водитель мопеда

В Пушкиногорском районе дорожной полицией в ходе проведенных мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 21 марта на дороге Пушкинские Горы – Петровское в Пушкиногорском районе полицейские остановили 39-летнего местного жителя, который ехал на мопеде, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

На территории региона сотрудники ДПС ГИБДД продолжают работу по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии.