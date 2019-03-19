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Свыше 40 водителей снегоходов в Псковской области привлекли к административной ответственности в феврале

С 1 по 28 февраля 2019 года на территории Псковской области проводилась профилактическая операция «Снегоход». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору, целью операции являлось усиление борьбы с правонарушениями в сфере технической эксплуатации внедорожных мототранспортных средств, а также проведение комплекса профилактических мероприятий с собственниками самоходных машин.

В ходе операции проводились проверки правил транспортировки снегоходов, порядка использования их в домах отдыха, спортивных базах, на льду Псковского и Чудского озер, других местах эксплуатации снегоходов.

Основное внимание при проведении операции в этом году уделялось представлению снегоходов на технический осмотр. В результате проведенной работы с владельцами снегоходов в области за период подготовки и проведения профилактической операции представлено на технический осмотр 126 единиц.

Во время проведения операции проверено 259 единиц данной техники в процессе эксплуатации. Привлечены к административной ответственности 43 водителя внедорожных мотосредств, среди них 7 - за нарушения требований безопасности и охраны окружающей среды, за нарушения правил регистрации - 14, не прошедших технический осмотр - 22.

Кроме того, выявлено 8 владельцев, которые управляли внедорожными мотосредствами без удостоверений на право управления, 14 - без регистрационных документов, 23 - без документа о прохождении техосмотра, 14 – без государственного регистрационного знака. Сумма административных штрафов составила 43 900 рублей.

«Проведение профилактической операции «Снегоход», несомненно, дает положительные результаты по предупреждению нарушений, связанных с эксплуатацией внедорожных мотосредств. В результате работы только за время подготовки и проведения профилактической операции было зарегистрировано 43 единицы внедорожных мототранспортных средств. Проведен технический осмотр 126 единицам техники», - отметили в комитете.

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Псковской области напоминает, что владельцы данного вида транспорта должны зарегистрировать технику в территориальных инспекциях гостехнадзора в 10-дневный срок с момента приобретения. При управлении обязательно должны иметь удостоверение тракториста-машиниста с разрешенной категорией «А1».