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После ДТП на Невском петербуржцы требуют приравнять смертельные аварии с нетрезвыми водителями к умышленному убийству

В Петербурге активные горожане организовали петицию за ужесточение наказания для водителей, которые садятся за руль в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщает портал Neva.today, горожане считают, что, если по вине водителя, который сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате ДТП кто-то погиб, то такое преступление нужно приравнять к умышленному убийству с отягчающими обстоятельствами. Кроме того, виновников подобных аварий нужно пожизненно лишать водительских прав, уверены петербуржцы.

«Алкоголь и наркотики оказывают крайне негативное влияние на концентрацию, моторику и реакцию водителей. Человек, садясь за руль в нетрезвом виде, изначально допускает эти последствия, но намеренно относится к ним безразлично и халатно. Поэтому ДТП, произошедшие по вине нетрезвых водителей, - это не несчастный случай, а осознанный поступок тех, кто садится за руль в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения», - отмечают авторы онлайн петиции. На момент написания статьи подписавшихся было более 3 тыс. человек.

По словам петербуржцев, эта инициатива появилась из трагедии, которая произошла в декабре 2018 года на Невском проспекте. Тогда в аварии с крашеринговым авто погиб чемпион России по картингу Никита Сапежко. По предварительным данным, в машину молодого человека врезался Kia Soul, за рулем которого был нетрезвый водитель. В результате аварии Сапежко получил тяжелые травмы и скончался через сутки в больнице, не приходя в сознание.