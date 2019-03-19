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Независимые АЗС прокомментировали снижение базовой цены топлива

Представители независимых АЗС и вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) позитивно оценили решение о продлении соглашения по стабилизации цен на топливо, которое было принято в ходе совещания правительства с представителями нефтяного бизнеса ранее 26 марта.

«Мы полностью удовлетворены принятыми на совещании решениями», - сказал в беседе с «Известиями» глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

По его словам, решение о корректировке демпфирующего акциза было консолидированным. Дюков подчеркнул, что продление соглашения гарантирует стабильность рынка. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов также поддержал это решение.

Руководитель энергетического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов рассказал «Известиям», что действие соглашения проходило в благоприятных для нефтяных компаний условиях.

«Нефтяные цены в I квартале росли, и у ВИНКов, благодаря их многопрофильной деятельности, была возможность недополученную прибыль в розничных продажах моторного топлива компенсировать в других сегментах», - сказал Громов, добавив, что соглашение позволило «приструнить спекулянтов на рынке нефтепродуктов».