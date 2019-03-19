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Госавтоинспекция Псковской области напоминает водителям о необходимости оформления полиса ОСАГО

Госавтоинспекция Псковской области на постоянной основе проводит рейдовые мероприятия на территории региона с целью выявления грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе и связанных с управлением транспортным средством без страхового полиса. Страховой полис – это обязательный документ, который должен быть у каждого водителя. Но, к сожалению, многие граждане не оформляют его должным образом и продолжают ездить на свой страх и риск. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В КоАП предусмотрена административная ответственность за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренное полисом ОСАГО, а равно управление им с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями - влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Неисполнение автовладельцем установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, влечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей.

Так, в 2018 году сотрудниками Госавтоинспекции Псковской области было выписано более 15500 административных материалов по статье 12.37 ч. 2 КоАП Российской Федерации, а за истекший период года – более 950 материалов.