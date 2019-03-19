АвтоМир / За рулём

Депутаты регионального парламента не поддержали законопроект Олега Брячака о послаблениях для автомобилистов-нарушителей

Законодательная инициатива Псковской городской Думы о смягчении условий задержаний и перемещения автотранспортных средств на штрафстоянки не нашла поддержки у коллег из регионального парламента. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 27 марта, на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению.

О проекте закона «О внесении изменений в закон Псковской области «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств» рассказал его автор - депутат Псковской гордумы от фракции «Справедливая Россия» Олег Брячак.

«Мы прекрасно знаем, что иногда бывает так, что гражданин поставит машину в неположенном месте, выходит, а автомобиля нет, и пока он узнает, что его машина на штрафстоянке может пройти целый день, и он будет весь день плохо себя чувствовать. Часто бывает и так, что машину только собираются эвакуировать, водитель приходит, но эвакуаторщик не отдает автомобиль. Доходит иногда до рукоприкладства. Об этом свидетельствуют многочисленные видеоролики», - рассказал он.

Законопроектом, в частности, предлагается, чтобы автомобили не эвакуировались, если автовладелец успел подойти к эвакуатору, причем даже если машина уже на эвакуаторе. Если же он пришел забрать машину со штрафстоянки, то может ее забрать до уплаты штрафа и услуг за транспортировку.

Олег Брячак также предложил, чтобы дежурные полицейские звонили владельцам задержанных авто и сообщали им, что их машины находятся на специализированной стоянке. «И так нелегкую жизнь наших автомобилистов мы предлагаем облегчить», - заключил он.

Смотрите также Псковская гордума одобрила предложенные Олегом Брячаком изменения в порядок перемещения задержанных машин на штрафстоянку

Ранее инициативу Олега Брячака поддержали депутаты Псковской гордумы. Большинством голосов депутаты проголосовали «за». Глава Пскова Иван Цецерский подчеркнул, что рассматриваемые изменения в областной закон важны, в частности, для обеспечения уборки города от снега и борьбы с так называемыми «подснежниками» - брошенным транспортом.

Однако депутаты регионального парламента отнеслись к законопроекту достаточно скептично.

Так, депутат Алексей Севастьянов («Единая Россия») предположил, что такой проект закона появился не основе жалоб автолюбителей. «Есть закон, и он работает. Теперь мы снова должны придумать целую законодательную базу. Вы говорите, «заберет автомобиль со штрафстоянки, а потом оплатит», но слово «потом» юридической силы не имеет. Если человек нарушил закон, то нужно отвечать за свои действия. Кроме того, мы этими деньгами областную казну пополняем», - высказался он.

Олег Брячак в ответ заверил, что все его законопроекты рождаются из желаний народа. «И я уверен, что и этот законопроект улучшит жизнь наших граждан», - добавил он.

Алексей Севастьянов в качестве контраргумента привел пример, когда машины преграждают путь машинам скорой помощи или пожарным машинам. «У нас и так весь город автомобилями затыкан, а вы хотите предложить еще больше послаблений», - возмутился он.

С ним согласился и коллега по фракции Андрей Михайлов: «Принятие такого закона только усугубит ситуацию и увеличит количество нарушений».

Врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков в свою очередь отметил, что неправомерно обсуждать такие вопросы на уровне субъекта, поскольку они вступят в противоречие с федеральным законодательством. Кроме того, он сообщил, что информирование автовладельцев уже предусмотрено федеральным законодательством.

В то же время врио руководителя регионального комитета по транспорту Борис Елкин заявил, что у его комитета особых замечаний по законопроекту нет. «Кто-то не против», - удивился Олег Брячак.

Выслушав критические выступления по поводу законопроекта, Олег Брячак обратился к депутатам регионального парламента со словами: «Вы только закручиваете гайки, смотрите, как бы резьба не лопнула. А нарушитель и так ответит, если он оставил машину в неположенном месте».

«К сожалению, безнравственность наших сограждан-автомобилистов зачастую поражает. Иногда они специально оставляют в машинах детей. Или ставят автомобили в зоне остановки общественного транспорта, создавая угрозу для пассажиров. То есть вы предлагаете поставить под угрозу жизнь порядочных граждан, делая послабления для недобросовестных водителей? Ситуация может носить характер ЧП, а мы 20 минут будем искать автовладельца», - снова взял слово Алексей Севастьянов.

Председатель комитета, депутат Владимир Яников, резюмируя обсуждение, заметил, что здравый смысл в законопроекте есть, но на данном этапе он вступает в противоречие с федеральным законодательством.

В итоге депутаты большинством голосов высказались против предложенного законопроекта при двух воздержавшихся. Окончательное решение будет принято завтра, 28 марта, на очередной сессии регионального парламента.