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В Пскове и Великолукском районе дорожной полицией установлены нетрезвые водители

В Пскове и Великолукском районе дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре вечером 26 марта по улице 128 Стрелковой дивизии на автомобиле «Фольксваген» следовал нетрезвый 48-летний житель Псковского района. Его остановили стражи порядка.

А днем 25 марта на дороге Великие Луки - Невель в Великолукском районе полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-2106». Выяснилось, что легковушкой управлял житель Великолукского района, 1953 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.