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АвтоМир / За рулём

«Единая Россия» запустила народный мониторинг наличия лицензий у водителей такси

28.03.2019 15:35|ПсковКомментариев: 0

Народный мониторинг наличия лицензий на таксомоторную деятельность у водителей, осуществляющих коммерческую перевозку пассажиров, пройдет во всех регионах в течение апреля. О его старте объявила координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль», депутат Госдумы Анна Кувычко. Информация о нарушениях будет передана в ГИБДД для последующего устранения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

«Любой желающий через специальный сервис на сайте партпроекта (https://proekty.er.ru/node/54524) может проверить данные о лицензии таксиста путем ввода государственного регистрационного знака автомобиля и сообщить о возможном нарушении. Всю информацию о незаконных перевозках мы незамедлительно будем отправлять в ГИБДД и надзорные органы. Наш народный мониторинг позволит понять истинный масштаб проблемы и снизить риск оказания общественно опасной услуги», - уточнила Кувычко.

По ее словам, на рынке таксомоторных перевозок заняты от 2 до 2,5 миллионов человек. «При этом, по данным экспертов, до двух третей этого рынка занимает нелегальный извоз. Это порядка полутора миллионов водителей, которые ежедневно подвергают опасности жизнь и здоровье своих пассажиров, ведь 60% дорожно-транспортных происшествий приходится именно на нелегалов», - подчеркнула координатор партпроекта «Народный контроль».

Партийный проект «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины. Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.

Теги: #Единая Россия #такси #Народный контроль
Источник: Псковская Лента Новостей
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