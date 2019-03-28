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Названы автомобили с лучшей шумоизоляцией

Эксперты составили список авто с самой хорошей шумоизоляцией, сообщает Car.ru.

Первое место по этому показателю среди малолитражных авто занял Ford Fiesta. Уровень шума в салоне этого автомобиля не превысил 65,7 дБА. Среди седанов победителем стал представитель немецкого автопрома Volkswagen Passat. Автомобиль популярен среди автомобилистов уже многие годы, а уровень шумоизоляции, по замерам экспертов, составил 61,9 дБА.

Среди кроссоверов лучшим автомобилем с такой технической характеристикой стал японский автомобиль Honda Pilot. Интересно, что это полноразмерный кроссовер. Показатель шумовых колебаний в салоне машины составил 58,4 дБА.