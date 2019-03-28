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Нетрезвые водители повторно задержаны в Печорском и Опочецком районах

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Опочке и Печорском районе установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Опочке днем 1 апреля на улице Ленина полицейские остановили автомобиль «БМВ». Выяснилось, что за рулем иномарки находился нетрезвый житель Опочецкого района, 1970 года рождения.

А по деревне Замошье Печорском районе ночью 1 апреля на легковушке «Ока» следовал 28-летний житель Печорского района, который тоже был в нетрезвом виде. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.