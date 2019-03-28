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Жителям центра Пскова рекомендуют на время Ганзы отказаться от личного транспорта

Власти Пскова будут рекомендовать жителям домов, которые войдут в праздничное пространство Международных Ганзейских дней, по возможности отказаться от личного транспорта в период проведения этого мероприятия. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

По его словам, в течение четырех, а, может, и пяти дней, в Пскове будет значительно ограничено движение автотранспорта. «Схема перекрытия, которая прорабатывалась в городском ГИБДД и направлена на согласование в областное ГИБДД, в принципе, во многом похожа на схему перекрытия движения на крупных городских праздниках. То есть она наработана годами», - рассказал гость студии.

При этом власти Пскова решили воздержаться от реализации предложений «чуть ли не закрыть весь город». «Вы представляете себе, что значит перекрыть движение в городе, который фактически является транзитным? - отметил Александр Коновалов. - У нас нет достаточного числа перехватывающих парковок, поэтому мы ушли к схеме, которая наработана, и сделали границы праздника так, чтобы сотрудники ГИБДД справились своими, муниципальными силами., и чтобы не пришлось отвлекать для этого силы из районов».

Праздник праздником, но для горожан в период Ганзейских дней нужно обеспечить максимально комфортный режим, отметил замглавы администрации Пскова.

Также, по его словам, решается вопрос по использованию личного транспорта жителями домов, расположенных в зоне праздничного пространства. «Мы будем рекомендовать им по возможности отказаться от личного транспорта в период проведения Ганзы. Понятно, что это на сто процентов не возможно, поэтому предстоит провести работу по систематизации транспортных средств, проработать вопрос с автовладельцами, с пропусками, режимом въезда на территорию, чтобы жалоб и скандалов было как можно меньше», - заключил Александр Коновалов.