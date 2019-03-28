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По данным радаров и камер ВАИ будут штрафовать гражданских водителей

Данные радаров и регистраторов Военной автоинспекции (ВАИ) станут доступны ГИБДД - по ним будут штрафовать за нарушение гражданских водителей. Таким образом, права инспекторов ВАИ будут расширены, хотя сами они по-прежнему не смогут штрафовать гражданских.

«Известия» ознакомились с поправками в устав ВАИ, которые дают право использовать радары, видео- и фотоаппаратуру для фиксации нарушений.

«Военные инспекторы не смогут сами лишить водительских удостоверений или оштрафовать гражданских автолюбителей», - заметил бывший начальник ГИБДД Владимир Федоров.

Но по их данным будут отправляться «письма счастья».

Кроме того, поправки закрепят право ВАИ останавливать транспортные средства и пешеходов для регулировки движения.