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Уязвимости нашли в популярных приложениях такси

Наиболее популярные приложения для заказа такси потенциально могут стать причиной утечки персональных данных, включая сведения банковских карт. К такому выводу пришли эксперты Роскачества в своем исследовании, с которым ознакомились «Известия».

В частности, программы для устройств, работающих на операционной системе Android, получили средний балл 4,15 из пяти возможных, iOS - 3,82, сказано в исследовании.

Оценка проводилась по семи параметрам. Среди них - наличие возможных уязвимостей (при помощи программного обеспечения Solar appScreener), вредоносных программ, а также безопасность передачи и хранения персональных и платежных данных.

Тестированию подверглись «Яндекс.Такси», Uber Russia, Maxim, Gett, «Ситимобил», а также Rutaxi, «Везет» и Fasten. Оказалось, что почти половина приложений агрегаторов неустойчива к DDoS-атакам, что может привести к блокировке сервиса.

«Проверка показала, что в приложениях имеется ряд потенциальных уязвимостей. Наиболее часто встречающиеся из них - слабые алгоритмы хеширования и шифрования, небезопасная реализация SSL (криптографический протокол для безопасной связи. - «Известия»)», - говорится в исследовании.

В сервисах такси сказали «Известиям», что используют защищенный протокол передачи данных, вся информация хранится в зашифрованном виде, а случаев взлома аккаунтов не фиксировалось. Эксперты советуют не заказывать такси, подключившись к открытой Wi-Fi-сети, либо установить на смартфон VPN-клиент.