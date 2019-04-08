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Названы популярные у депутатов Госдумы автомобили

Депутаты Госдумы, имеющие личный автотранспорт, предпочитают внедорожные автомобили марок Toyota и Land Rover, но некоторые семьи парламентариев по-прежнему хранят машины еще советского производства. Об этом свидетельствуют данные деклараций доходов депутатов за прошлый год, опубликованные в пятницу на сайте нижней палаты, передает ТАСС.

Порядка 30 депутатов указали в своих декларациях машины Toyota Land Cruiser, еще около 20 - британские джипы Land Rover. Что касается городских седанов, то в этом сегменте первое место скорее займет Mercedes - машины этой марки есть более чем у 60 парламентариев. Немало и любителей Audi.

Но встречаются в декларациях и отечественные авто. Так, супруга депутата от КПРФ Александра Некрасова внесла в декларацию, наряду с Land Rover Range Rover машины ВАЗ-21099 и ВАЗ-210996. Лидер думских единороссов Сергей Неверов сохранил свой ВАЗ-21214 Бронто. В целом, примерно у 30 депутатов есть отечественные автомобили. Так, Виталий Милонов имеет в своем распоряжении сразу две Lada Vesta, при этом он владеет мотоциклом марки BMW.

Напомним также, что отечественный автомобиль есть и в собственности депутата Госдумы от Псковской области Александра Козловского - ВАЗ 21213.

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Порядка 190 депутатов заявили о том, что не владеют личными автомобилями, хотя машины есть у супруг некоторых из них. При этом многие депутаты задекларировали прицепы, снегоходы или катера. К примеру, депутат-единоросс Александр Брыксин в своей декларации указал только скоростную итальянскую яхту класса-люкс Ferretti 90. Но чаще в декларациях попадаются суда поменьше, наподобие катера Bayliner 192 Discovery.

Бывший боксер, депутат от «Единой России» Николай Валуев помимо своего джипа Toyota Land Cruiser 200 задекларировал мотовездеход фирмы Polaris, снегоболотоход GFMOTO Terralander 800, а также снегоход, лодку и три прицепа. Его коллега, глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) в своей декларации указал внедорожный трехколесный транспорт ЗДК 5.910.

Лидер справороссов Сергей Миронов, судя по декларации, отказался от мотовездехода Yamaha, указав лишь автоприцеп. За его женой числятся машины BMW 530d xDrive и Porsche Panamera 4S. Вместе с тем лидер ЛДПР Владимир Жириновский, как и годом ранее, указал в отчете автомобиль Lada 212140. У лидера коммунистов Геннадия Зюганова по-прежнему в пользовании немецкий внедорожник Volkswagen Touareg.