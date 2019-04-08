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Красавица «Элька»: презентация обновленной Mitsubishi-L200 состоялась в Пскове

Думаете, красивая, умная и работящая - это недостижимый идеал? Обновленная модель Mitsubishi-L200 доказывает: нет ничего недостижимого!

В минувшую субботу, 13 апреля, в дилерском центре Mitsubishi прошла презентация обновленной модели популярного во всем мире пикапа L200. Встреча псковичей с новинкой началась с выступления исполнительного директора автосалона Артема Гаврилова, который подвел итоги по продаваемости пикапов в минувшем году. По его словам, Mitsubishi увеличила свою долю в этом сегменте рынка - больше четверти россиян выбирает пикапы именно этого японского бренда. Более того, всего за год количество купленных в нашей стране пикапов Mitsubishi выросло на 84%.

У обновленной модели есть все шансы продолжить позитивную динамику. Среди достоинств, которые наверняка оценят автолюбители, - оптимизированные настройки подвески, улучшенная тормозная система, двухзонный климат-контроль, литые диски R18, обогрев руля, новый дизайн фар и новая автоматическая коробка передач. В обновленной модели усилена жесткость кузова и аэродинамические характеристики, снижены шумы от сопротивления воздуха, улучшена топливная экономичность. Любителей комфортной езды порадуют увеличенная глубина кузова (+15 мм) и дорожного просвета (+15 мм). Увеличены также длина и высота машины (+20/+10 мм). «Безопасный, надежный и безотказный» - так отзывались об автомобиле первые увидевшие его псковичи. Делясь впечатлениями от презентации Mitsubishi-L200, гости также отметили, что надежность автомобиля усиливают и такие обновления как LED ближний и дальний свет и USB для пассажиров на задних креслах.

Презентацию продолжила развлекательная программа. Известный псковский ведущий Владимир Дягилев провел для всех участников встречи розыгрыш ценных призов бренда.

Кавер-группа «Профессор Джаз» порадовала любимыми музыкальными хитами, ну а поддержать бодрость духа и тела можно было в фуршет-зоне, где все желающие могли угоститься вкуснейшим свежезаваренным кофе и пирожными.

ООО «САВВА-АВТО» - официальный дилер Mitsubishi Motors в городе Пскове.

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