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Псковская Госавтоинспекция: Выезд на полосу встречного движения при обгоне - всегда опасность

В рамках Всероссийской кампании «Без вас не получится!» Госавтоинспекция Псковской области напоминает автолюбителям: выезд на полосу встречного движения при обгоне транспортных средств - всегда опасность. Сложно представить, что чувствуют родители, когда по их вине в ДТП пострадал ребенок. А причина опасного маневра - в стремлении некоторых водителей сэкономить нескольких минут. Но заканивается это нередко печально.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, согласно статистике по стране, при попадании авто в ДТП, ребенок-пассажир получает травмы в 97 % случаев. Свести же риск к минимуму может каждый водитель. Необходимо только строго соблюдать требования правил дорожного движения и не совершать опасных маневров на дороге.