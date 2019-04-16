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В Пскове полицейские в ходе погони задержали нетрезвого водителя. ВИДЕО

В Пскове 15 апреля около 22.00 у дома №70 по Рижскому проспекту наряд отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову предпринял попытку остановки автомашины ВАЗ-2115. Однако, водитель проигнорировал законное требование полицейских и продолжил движение в сторону улицы Юбилейной. Стражи порядка организовали преследование автомобиля правонарушителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

На неоднократные требования об остановке, которые подавались с помощью громкоговорящего устройства и проблесковых маяков красного и синего цвета, незнакомец не реагировал. Преследование проходило по улицам Юбилейной, Достовалова, Шестака. На Рижском проспекте водитель остановил автомашину и попытался скрыться, но был задержан.

Им оказался мужчина 1993 года рождения, у которого имелись явные признаки опьянения. В ходе проведенного освидетельствования у правонарушителя было установлено состояние опьянения.

В отношении этого гражданина возбуждены дела об административном правонарушении, ответственность за которые предусмотрены частью 2 статьи 12.25 КоАП РФ (не выполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства) и части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).