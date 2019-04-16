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Студент Псковского агротехнического колледжа помог полицейским задержать нетрезвого водителя

Задержать нетрезвого водителя на «ВАЗе» помог 16-летний учащийся Псковского агротехнического колледжа Олег Федоров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области, он с мамой и однокурсником возвращался домой и стал очевидцем происходившей погони. Олег заметил убегавшего от полицейских незнакомца. А дальше все было, как говорится, делом техники. Не прошли даром тренировки по дзюдо. Олег Федоров бросился наперерез и сбил беглеца с ног. Подоспевшие полицейские задержали водителя легковушки.

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Напомним, 15 апреля около 22 часов у дома по Рижскому проспекту наряд отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову предпринял попытку остановки автомашины «ВАЗ-2115». Однако, водитель проигнорировал законное требование полицейских. Стражи порядка организовали преследование автомобиля правонарушителя, в итоге он был задержан.