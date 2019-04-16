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В России увеличат количество мест для заправки электромобилей

Российские девелоперы активно устанавливают зарядные станции для электромобилей. Об этом «Известиям» рассказали в шведско-швейцарском холдинге ABB –одном из крупнейших производителей такой продукции.

По прогнозам Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, в ближайшие годы количество электрозарядных станций (ЭЗС) в стране может вырасти в два-три раза. Пока они начнут появляться преимущественно при крупных торговых центрах, а также в жилье элит- и бизнес-класса.

По мнению управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, быстрее всего инфраструктура для экологичных авто будет развиваться в столичном регионе, а также в Санкт-Петербурге и Приморье. Дальнейший же ее рост будет зависеть от увеличения количества электромобилей в стране.

На начало 2019 года в России эксплуатировалось порядка 3,6 тыс. электромобилей, свидетельствуют данные «Автостата». Больше всего электрокаров зарегистрировано в Приморском крае –– почти каждый пятый электромобиль. За ним по числу зарегистрированных машин на электротяге