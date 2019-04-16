АвтоМир / За рулём

Российских водителей предложили лишить скидки на оплату штрафов

Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов предложил ограничить возможность пользоваться скидками на оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

«Я считаю, что для автомобилистов, которые системно нарушают ПДД, целесообразно рассмотреть вопрос об отмене этого права - оплачивать штраф со скидкой. Это странная льгота», - заявил Ликсутов на конференции «Безопасная дорога».

Также он призвал ежегодно индексировать штрафы за нарушение ПДД. «Неважно какие проценты. Я считаю, что эта работа должна быть организованной и постоянной», - пояснил он.

В настоящее время при досрочной оплате штрафов ГИБДД действует 50-процентная скидка.