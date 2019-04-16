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Житель Дновского района привлечен к ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде

Прокуратурой Дновского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Порховского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в феврале 2019 года мужчина управлял автомобилем в поселке Пригородный города Дно, был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД МО МВД России «Дедовичский» и не выполнил законное требование о прохождении медицинского освидетельствования, фактически признал себя лицом, находящимся в состоянии опьянения. Ранее он уже был осужден за аналогичное преступление.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года, также применено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.