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Страховщики: Цены на каско упали до минимума

Рынок автокаско в прошлом году впервые за четыре года показал рост - по данным Банка России, он прибавил 3,8% или 6,2 миллиарда рублей. Было заключено почти 5 миллионов договоров, но докризисного уровня достичь не удалось.

Как сообщает «Российская газета», резкое сокращение премий началось в 2015 году: автовладельцы отказывались от добровольных страховок из-за повышения тарифов по каско. Рост цен, в свою очередь, был вызван увеличением стоимости ремонта иностранных автомобилей из-за ослабления рубля.

В прошлом году поддержку рынку автокаско оказали рост кредитования физлиц и связанный с ним рост продаж новых автомобилей, отмечают в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Было продано 1,8 миллиона машин - на 205 тысяч больше, чем в 2017-м. Аналитики также обращают внимание на рост лизингового рынка и увеличение количества застрахованных лизинговых автомобилей юридических лиц. По данным RAEX, автолизинг остается крупнейшим розничным сегментом. В прошлом году лизинг легкового автотранспорта прибавил 34,1%.

Средняя премия по автокаско сократилась за год с 41,3 до 35,7 тысячи рублей. Это минимальное значение за весь период наблюдения, по которому имеется статистическая информация (с 2010 года). Это связано с большим распространением программ автострахования с франшизой, а также программ, по которым страхователь самостоятельно выбирает набор рисков, от которых страхует своей автомобиль. На динамику повлияла и конкуренция страховщиков за низкоубыточных клиентов. В целом на рынке сохраняется высокий уровень конкуренции: на нем работают 99 компаний, из них почти половина заключила в 2018 году меньше тысячи договоров.

Хотя страховые премии по рынку и не росли существенным образом или даже уменьшались, страховые выплаты в последние годы уменьшились значительно сильнее. Это было вызвано как борьбой со страховым мошенничеством в ряде регионов, так и введением большого числа различных франшизных страховых продуктов, которые позволяют клиентам экономить на страховании, но одновременно и мотивируют их меньше и реже обращаться в страховую компанию за выплатами.

Страховщики сейчас, используя различные модели скоринга, могут более тонко настраивать свою тарифную политику, исключая ситуацию предыдущих лет, когда за мошенников и неаккуратных водителей высокую цену платили законопослушные клиенты.

По словам экспертов, автокаско сейчас находится на этапе трансформации. Потребительские предпочтения меняются: клиенты переходят на программы с франшизой и усеченные продукты, размер средней премии по которым ниже.

У клиентов автокаско востребованы опции GAP (Guaranteed Asset Protection) и «Постоянная страховая сумма», предполагающие возможность выплаты полной стоимости транспортных средств (ТС), определенной на дату заключения договора, при полной гибели или угоне автомобиля. Такие опции включили в свой страховой полис 12% страхователей. Около 10% клиентов оформляют услугу «Техническая помощь», предусматривающую оказание помощи при поломке ТС и мелкий ремонт на дороге, а также эвакуацию сломавшегося автомобиля в ближайший сервис.