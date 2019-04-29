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В Новосокольническом районе полиция задержала нетрезвого 18-летнего водителя «копейки»

В Пскове, Невеле и Новосокольническом районе дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 19 мая в Пскове у дома по улице Льва Толстого полицейские остановили автомашину «Ауди», которой управлял 25-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В Невеле в вечернее время 19 мая по Красному переулку на автомобиле «ВАЗ-21011» двигался 24-летний местный житель, тоже находившийся в нетрезвом виде.

А на улице Ленинградской в поселке Шахниха Новосокольнического района днем 20 мая стражи порядка остановили легковушку «ВАЗ-2101». Выяснилось, что за рулем «копейки» находился нетрезвый молодой человек, 2001 года рождения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.