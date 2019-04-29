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Александр Васильев: Наносимый дорогам шипованной резиной ущерб можно компенсировать за счет акциза на шины

Полный отказ от шипованной резины на автомобилях сейчас невозможен, поскольку есть территории, где плохо чистят дороги и где на «липучке» проехать крайне сложно, считает координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы от Псковской области Александр Васильев. Он предложил брать акциз с производителей шипованной резины, который будет закладываться в ее цену для потребителя и направляться в дорожные фонды для компенсации ущерба дорогам, наносимого «шиповкой».

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству намерен обратиться к экспертам Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), чтобы они проанализировали ущерб автомобильным дорогам от шипованной резины и возможность отказа от нее в пользу нешипованных «липучек», передает РИА Новости.

«Вопрос компенсации за порчу дорог шипованной резиной обсуждался еще 4 года назад на уровне Росавтодора и Министерства транспорта, так как эта проблема действительно существует. Тогда приводился аргумент о плохом качестве асфальта, который из-за этого страдает от шипов, и не сошлись в оценке компенсации этого ущерба. Поэтому надо объективно рассчитать размер наносимого вреда. Можно свернуть на левую полосу МКАДа или Санкт-Петербургского кольца и увидеть, что левая полоса после зимы, как правило, больше подвержена колейности, чем все остальные, даже там, где ходят фуры», – отметил Васильев.

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По его оценкам, в случае введения акциза шипованные шины могут подорожать на 100-200 руб. «Я уже десять лет не использую шипы и ни разу нигде не застревал, везде проезжал. В областных центрах и столичном регионе не всегда требуются шипы. В Москве они вообще не нужны, потому что дороги всегда чистят до асфальта. Акциз на шипованную резину должен оставаться в дорожном фонде того региона, где она была продана. Если больше всего «шиповок» продается в Архангельской области, значит в дорожный фонд этого региона должен уходить собранный акциз. Так у властей, отвечающих за дороги, появится возможность починить дороги, которые пострадали от шипов», – уточнил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

Он полагает, что надо провести специальные исследования, которые можно поручить МАДИ или Российскому дорожному научно-исследовательскому институту. У них есть специальные полигоны, на которых можно увидеть, какое количество асфальтового материала выбивает шип на скорости 60 км/ч на каком радиусе колеса. Все эти параметры можно изучить, правительство может рассчитать размер акцизов и предложить их принять в качестве закона, предусмотрев их направление в дорожные фонды.