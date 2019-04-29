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Ограничить движение учебных автомобилей по улицам Пскова в «часы пик» призвал Олег Брячак

Ограничить движение учебных автомобилей по улицам Пскова в «часы пик» призвал депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое мнение на этот счет он высказал на сессии гордумы 23 мая.

«Мы часто видим в часы пик в пробках машины с буквой «У» - учебные машины (я их называют машины-убийцы). Они только усугубляют пробки. Есть ли возможность им выделить иное время для практических занятий, чтобы они ездили утром или вечером. Пусть учатся до 8 утра или после 8 вечера», - предложил Олег Брячак.

Между тем, глава администрации Пскова Александр Братчиков высказал мнение, что законодательно ограничить автошколам время практических занятий на территории города невозможно. Кроме того, по его мнению, человек, который прошел пробку, становится более подготовлен для вождения автомобилем, чем когда по пробкам не ездит, а тренируется на незагруженных магистралях.