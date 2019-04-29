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Водителей Псковской области проверят на соблюдение правил проезда через железнодорожный переезд

Водителей Псковской области проверят на то, как они соблюдают правила проезда через железнодорожный переезд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном филиале РЖД. Такие проверки, направленные на повышение ответственности водителей, соблюдение ПДД, пройдут 6 июня, в честь Международного дня безопасности на железнодорожных переездах.

«Уважаемые водители! Выполнение правил дорожного движения при проследовании железнодорожных переездов - залог охраны здоровья и жизни людей, сохранности перевозимых грузов и вашего личного благополучия!» - отметили в ведомстве.

Кроме того, в филиале добавили также, что в этот день будут проведены на автопредприятиях и тематические беседы. Члены молодежного комитета раздадут водителям памятки и сувенирную продукцию.