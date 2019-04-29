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Региональная ГИБДД призывает велосипедистов быть внимательнее на дорогах

С приходом весенне-летнего сезона на дорогах нашего региона появляется все больше любителей велосипедов. Правила дорожного движения – это правила безопасности, их необходимо знать и соблюдать каждому, в том числе велосипедистам. Велосипед – опасный вид транспорта, ДТП для велосипедиста может повлечь серьезные травмы. Особую обеспокоенность вызывают несовершеннолетние водители. Юные велосипедисты особенно беспечны и невнимательны. Напомним, что 28 мая в Великих Луках в 18:30 у дома 16 по улице Гражданской водитель «Хендай Солярис» - мужчина мужчина 1974 года рождения, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста - мальчика 2008 года рождения, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход на велосипеде, не спешившись.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД по Псковской области, чтобы уберечь детские жизни, ПДД запрещают выезжать на дороги велосипедистам моложе 14 лет. Дорога – не место для игр, поэтому Госавтоинспекция призывает родителей внимательнее относиться к выбору места для прогулок своих детей. Прежде чем отпускать ребенка самостоятельно кататься на велосипеде, убедитесь, что он будет это делать в безопасном месте, а не на проезжей части. Не менее важной для безопасности велосипедиста является специальная экипировка: шлем, наколенники и налокотники. Конечно, они не решат всех проблем, но существенно снизят силу удара, а значит и риск травмы при столкновении или случайном падении. Кроме того, желательно, чтобы одежда у велосипедистов была ярких цветов и оснащена световозвращающими элементами. Не забывайте, что велосипед – одно из самых неустойчивых и незащищенных транспортных средств, и даже незначительные столкновения могут повлечь очень серьезные последствия. Госавтоинспекция Псковской области призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения. Водителям автомобилей нужно внимательней относиться к велосипедистам, поскольку ДТП с их участием имеют самые тяжелые последствия. А водителям велотехники необходимо изучить и строго соблюдать правила дорожного движения, а также меры безопасности.