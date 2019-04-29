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В Пскове у трех автошкол самый большой рейтинг сдавших экзамен на водительские права

29 мая свои знания ПДД РФ и умение вождения автомобиля продемонстрировали выпускники Псковской автошколы ДОСААФ и учащиеся Псковского агротехнического колледжа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ГИБДД, в начале всем присутствующим было предложено пройти на сдачу теоретической части. Лучший результат на данном этапе показали выпускники ДОСААФ - 23 человека справились с поставленными вопросами на «отлично» и лишь 1 человеку предстоит пересдача. Из обучающихся в Псковском агротехническом колледже сдало только 4 кандидата из 7.

В продолжение экзамена выпускники продемонстрировали свои умения по первоначальным навыкам управления автомобиля, и лишь 4 кандидата не справились с поставленными задачами.

А вот на этапе практической части управления транспортным средством в условиях дорожного движения сдало лишь 8 выпускников автошколы ДОСААФ и 1 выпускник Псковского агротехнического колледжа.

МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области на постоянной основе проводит сопоставительный анализ результатов сдачи экзаменов кандидатами в водители всех автошкол Псковской области, обслуживающихся в МРЭО Пскова.

На текущий момент, согласно проведенному анализу, выделяется три автошколы, в которых самый большой рейтинг сдавших экзамен на право управление транспортными средствами: Гарант Успеха (32,3%), Новая автошкола (26,63%) и ДОСААФ Псков (23,2%).

С начала текущего года в МРЭО ГИБДД УМВД обратилось 2575 человек на пересдачу экзаменов на право управление транспортными средствами. Из данного числа успешно сдали только 562 человека, что составило 21,8% от общего количества сдающих.

МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области призывает всех директоров, инструкторов по вождению, а также самих кандидатов в водители готовится к сдаче экзаменов более тщательней, уделять внимание отработке практической части вождения на автодроме и быть внимательными к дорожной составляющей при движении в условиях города.