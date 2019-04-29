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Полицией в 4 районах Псковской области задержаны нетрезвые водители

В Великих Луках, Пушкиногорском, Пыталовском и Усвятском районах полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В городе на Ловати вечером 29 мая у дома по проспекту Гагарина полицейские остановили автомобиль «Фольксваген». Выяснилось, что иномаркой управлял нетрезвый 20-летний молодой человек.

В Пыталово 31 мая в вечернее время по улице Юнкерова на автомашине «ВАЗ-2107» следовал 25-летний житель Пыталовского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В Пушкиногорском районе днем 1 июня на дороге Пушкинские Горы - Крылово стражи порядка остановили автомобиль «Дэу Нексия». За рулем иномарки находился нетрезвый местный житель, 1989 года рождения.

А в поселке Усвяты вечером 1 июня по улице К.Маркса на легковушке «ВАЗ -21110» ехал 27-летний гражданин, который тоже был в нетрезвом виде. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.