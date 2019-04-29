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МЧС: Советы автомобилистам в жаркую душную погоду

Кто бы мог подумать, что теплое летнее время очень опасно для любителей автодорог. Казалось бы, в жаркую погоду лучше и увереннее сидеть за рулем, чем, например, в гололед, но высокая температура, повышенная влажность воздуха и духота на улице - не самые благоприятные показатели для длительных путешествий за рулем! Потому что: во-первых, с точки зрения физиологии - в разогретом салоне водители быстрее утомляются, их бдительность притупляется, возрастает опасность возникновения ДТП. Во-вторых, с технической стороны - из-за жары мотор подвержен перегреву, а также страдают пластиковые элементы салона, кузова, меняются характеристики шин и других резинотехнических элементов.

Для того чтобы передвижение на автомобиле в жаркий и душный период было наиболее комфортным, следует не забывать о некоторых простых правилах.

Если автомобилю больше трех лет, в обязательном порядке нужно 2 раза в год проверять работоспособность системы охлаждения.

Следите за уровнем масла в двигателе и охлаждающей жидкости в расширительном бачке, также особое внимание уделяйте температуре двигателя и исправности термостата.

Ни в коем случае из окон нельзя выбрасывать непогашенные спички и сигареты, ведь они, упав на обочину, могут стать причиной серьезного возгорания.

Парковать автомобиль в жаркие дни лучше всего в тени. Если это невозможно, рекомендуется закрыть лобовое стекло изнутри специальным экраном, а приборную панель - простым полотенцем.

Не оставляйте в салоне автомобиля чувствительные к температуре предметы: зажигалки, аэрозольные баллончики и другие емкости, содержащие огнеопасные вещества под давлением.

Не оставляйте в закрытой машине даже на короткое время детей, пожилых людей и домашних животных.

Учитывая, что в жаркую погоду организм теряет много жидкости, необходимо выпивать не менее 2 литров воды в день. Предпочтение отдавайте питьевой воде, морсам, сокам, зеленому чаю.

При симптомах теплового удара следует немедленно остановиться, покинуть автомобиль смочить водой лицо и грудь.

Помните, что на жаре продукты быстро портятся, поэтому будьте особенно внимательными к условиям их хранения, если собираетесь в длительную поездку на автомобиле.

В машине также нужно иметь: валокордин, валидол или корвалол, таблетки от укачивания, влажные салфетки.

Кроме этого, следует помнить, что сильная жара может провоцировать конфликты водителей на дорогах и в пробках, поэтому, прежде всего, рекомендуется не терять бдительность и сохранять самообладание.

Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, сообщите об этом в службу спасения по телефону «112», «101» или «01».

Подготовлено пресс-службой ГУ МЧС России по Псковской области