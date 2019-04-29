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ФАС нашла новый способ сдержать подорожание бензина

Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин - в первую очередь оптовые.

Как рассказал «Известиям» заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин, для независимых НПЗ предлагается ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже.

Новая мера может стать альтернативой инициативе об увеличении порога обязательных продаж моторного топлива на бирже. Принятие решений правительства по этому поводу ожидается до 30 июня, когда завершается действие очередного соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака «Известиям» сказали, что продление соглашения сейчас не обсуждается, так как действуют предусмотренные налоговым маневром меры. Речь идет о введении демпфирующего акциза.