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Дорожные камеры будут ставить в местах массовых ДТП

В России хотят изменить принципы установки дорожных камер.

Минтранс разработал методику, предполагающую размещение комплексов фиксации нарушений в местах концентрации ДТП. Как сообщили «Известиям» в ведомстве, документ отправлен на согласование с заинтересованными структурами.

Четкие правила установки камер хотят закрепить и в федеральном законодательстве. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

«Мы считаем, все должно быть расписано: на каком расстоянии ставятся камеры, сколько их нужно и другие условия», - пояснил депутат.

Поправки планируется внести в закон об организации дорожного движения. Участие в подготовке законопроекта также принимает думский комитет по госстроительству и законодательству.

Его зампред Вячеслав Лысаков сказал «Известиям», что поправки будут касаться условий закупки комплексов видеофиксации и принципов их размещения.

По его словам, к конкурсам должны допускаться только производители оборудования, которые впоследствии смогут обеспечить их корректную работу.

«Когда тендер выигрывает компания, которая ничего не производит, а ищет субподрядчика - это жульничество и, очевидно, абсолютно коррупционная схема с участием местных чиновников», - отметил депутат.

Создание новых правил происходит на фоне скандала с частными камерами в регионах, законность установки которых проверяет Генпрокуратура.