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Житель Пыталово повторно задержан за рулем в нетрезвом виде

В Пыталово дорожной полицией в ходе проведенных мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, утром 10 июня в городе Пыталово у дома по улице Красноармейской полицейские остановили автомобиль «Тойота». Выяснилось, что управлял иномаркой местный житель 1988 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.