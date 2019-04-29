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Полиция задержала нетрезвого 50-летнего великолучанина на «Мерседесе»

В Великих Луках и в ряде районов области дорожной полицией выявлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в городе на Ловати 11 июня около 22 часов у дома по улице Фурманова полицейские остановили «Мерседес Бенц». Иномаркой управлял 50-летний великолучанин с признаками алкогольного опьянения.Однако, от медицинского освидетельствования он отказался.

В Порхове ночью 11 июня по проспекту Ленина на автомашине «ВАЗ-2115» следовал находившийся в нетрезвом состоянии местный житель, 1990 года рождения.

В деревне Петровское Опочецкого района вечером 10 июня стражи порядка остановили автомобиль «Хундай». Выяснилось, что за рулем находился 44-летний житель Опочки, который тоже был в нетрезвом виде.

А в поселке Бежаницы днем 12 июня по улице Советской на легковушке «ВАЗ-21120» ехал 36-летний гражданин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.