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В Новосокольническом районе прошла акция «ПДД - для пешехода!»

В целях стабилизации обстановки с аварийностью и профилактики дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции Новосокольнического района организовали акцию «ПДД - для пешехода!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, цель ее заключалась в том, чтобы привлечь внимание водителей и пешеходов к проблеме культуры поведения на дорогах города и района. Тем более, что в Новосокольническом районе в 2019 году отмечается рост ДТП с участием пешеходов.

Безопасность дорожного движения зависит, как известно, от многих факторов: законодательного, инфраструктурного, правоприменительного. Но одним из определяющих аспектов является культура поведения и ответственность всех участников дорожного движения. От уровня культуры поведения водителей, пассажиров и пешеходов напрямую зависит безопасность дорожного движения.

Водитель, который строго придерживается правил дорожного движения, пропускает пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах, оказывает содействие другим участникам дорожного движения, если те попали в трудную ситуацию. А пассажир всегда пристегивается и возит ребенка в детском автокресле. Пешеход же, поведение которого соответствуют требованиям безопасности, всегда переходит дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора и помогает пожилым людям, а также лицам с ограниченными возможностями здоровья пересекать проезжую часть.

Таким образом, культурный участник дорожного движения в меньшей степени рискует попасть в ДТП и причинить вред себе и окружающим. И поэтому автоинспекторы призвали жителей и гостей Новосокольнического района неукоснительно соблюдать положения правил дорожного движения Российской Федерации и вручили всем участникам акции информационные брошюры.

Сегодня дорожная культура в России, к сожалению, находится на недостаточном уровне. По мнению экспертов, в сфере безопасности дорожного движения необходимо принимать все необходимые меры для повышения культуры поведения на дорогах, объясняя людям, что эти требования – отнюдь не формальность. Как показывает практика, от их соблюдения напрямую зависят человеческие жизни.