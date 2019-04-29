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Россияне начали больше интересоваться автодомами

Спрос на дома на колесах среди жителей России вырос на 26% за пять месяцев 2019 года в сравнении с предыдущим. Об этом говорят данные сервиса «Авито», с которым ознакомились «Известия».

Отмечается, что одним из решающих факторов в увеличении интереса у отечественных автолюбителей стало улучшение качества дорог, а также строительство новых кемпингов в связи с проведением в стране чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Рост интереса россиян к туризму растет, несмотря на падение доходов населения. Использование дома на колесах позволяет путешественникам сэкономить на логистике и проживании.

В то же время опрошенные «Известиями» эксперты заметили, что в настоящий момент развитию домов на колесах в России препятствует отсутствие сервисов и услуг по аренде и лизингу таких автомобилей, а также всё еще небольшое число безопасных кемпингов со всем необходимым оборудованием.