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В Пыталово полиция задержала 27-летнего пьяного водителя-рецидивиста

В Гдовском и Пыталовском районах дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Пыталово 14 июня по улице Красноармейской на мопеде ехал житель Пыталовского района, 1992 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили стражи порядка.

А вечером 15 июня на дороге Лядцы - Любимец в Гдовском районе полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-2110», за рулем которого находился нетрезвый 40-летний житель Гдовского района. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.