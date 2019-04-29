АвтоМир / За рулём

Российские водители признали использование телефонов за рулем опасным

Госавтоинспекция провела соцопрос, в ходе которого выяснилось, что российские водители признали использование мобильных телефонов за рулем опасным явлением, которое приводит к ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

«Посетителям официального сайта ведомства предложили выразить свое мнение относительно того, влияет ли использование мобильных устройств за рулем на безопасность дорожного движения. Большинство участников опроса сошлись во мнении, что это опасно и может привести к ДТП. Такой вариант ответа выбрали 56,41% респондентов. Чуть более четверти респондентов - 25,4% - считают, что это безопасно только при использовании технического устройства, позволяющего вести телефонные разговоры без использования рук. 7,7% участников опроса выразили наиболее радикальное мнение о необходимости усилить ответственность в этой сфере», - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции отметили, что результаты опроса позволяют сделать вывод, что большинство водителей осознают опасность использования гаджетов в процессе участия в дорожном движении, но, как показывает практика, при этом многие все же не готовы отказаться от мобильных устройств за рулем в пользу безопасности.

«Согласно проведенным исследованиям, разговор по мобильному телефону во время вождения увеличивает вероятность попасть в ДТП в четыре раза. Наиболее критичными, по мнению экспертов, являются ситуации, когда водители транспортных средств пишут текстовые сообщения во время движения. Госавтоинспекция МВД России обращает внимание как водителей, так и пешеходов, что использование смартфонов в процессе участия в дорожном движении не может быть безопасным. Единственным приемлемым вариантом общения по мобильному телефону для водителя является только разговор в спокойной обстановке в автомобиле, припаркованном на обочине, а для пешехода - вне зоны проезжей части», - отметили в ГИБДД.