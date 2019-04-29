АвтоМир / За рулём

В Дедовичском районе нетрезвый механизатор управлял трактором

В Пскове, Усвятах и Дедовичском районе дорожной полицией в ходе проведенных мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре вечером 14 июня у дома по улице Народной полицейские остановили автомобиль «Ауди-80», которым управлял нетрезвый 26-летний житель города Пыталово.

В Дедовичском районе утром 17 июня по дороге у деревни Дубишно на тракторе «МТЗ-82» ехал механизатор местной сельхозорганизации, 1959 года рождения. Выяснилось, что он находился в нетрезвом состоянии.

А в Усвятах 16 июня около 22 часов на улице Карла Маркса полицейские остановили автомашину «ВАЗ-21093», за рулем которой находился 29-летний местный житель, который тоже был в нетрезвом виде. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.