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В Пыталово полиция задержала нетрезвого водителя «Фольксвагена»

В Пыталово дорожной полицией в ходе проведенных мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 18 июня в городе Пыталово у дома по улице Юнкерова полицейские остановили автомобиль «Фольксваген». Выяснилось, что иномаркой управлял 44-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.