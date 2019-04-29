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Чтобы продать автомобиль, великолучанину пришлось оплатить 32 штрафа ГИБДД

Великолучанин был вынужден оплатить 32 штрафа ГИБДД на общую сумму свыше 55 тысяч рублей, чтобы снять запрет на регистрационные действия в отношении своего транспортного средства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

В ФССП региона уточнили, что 32 исполнительных производства в отношении должника возбуждены начиная с 2016 года в отделах судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов. Житель Великих Лук за эти годы привлекался к административной ответственности за нарушения дорожного движения с наказанием в виде штрафа на общую сумму свыше 55 тысяч рублей. Причем административные правонарушения совершались должником в различных регионах страны: Московской, Нижегородской, Тульской, Рязанской, Воронежской, Ростовской областях и Республике Татарстан. При этом штрафы должник не оплачивал.

При попытке продать автомобиль должник узнал о наложенном судебными приставами запрете на регистрационные действия в отношении своего транспортного средства. Он обратился в ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов и попросил реквизиты для оплаты. Для снятия запрета он вынужден был полностью погасить задолженности по штрафам ГИБДД.