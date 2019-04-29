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Четыре перехватывающие парковки будут предложены гостям Международных Ганзейских дней в Пскове

В Пскове будет организованы четыре перехватывающие парковки: возле строящегося торгово-развлекательного комплекса Fjord Plaza, в комплексе «Раздолье», рядом с ТРЦ «Акваполис» и на Комсомольской площади. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 22 июня, на открытом заседании оргкомитета по подготовке к 39-м Международным Ганзейским Дням, сообщила заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут.

С перехватывающих парковок до мест торжеств можно будет добраться на рейсовых автобусах и такси. Разобраться с логистикой помогут баннеры с навигацией. В принципе, с Комсомольской площади можно легко дойти и пешком.

Вызвать такси при необходимости помогут волонтеры. Для этих целей выделяется 150 машин, которые будут оборудованы как такси, с возможностью оплатить как наличными средствами, так и безналичным способом.

«Отдельной охраны таких площадок не предусмотрено, - уточнил начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин, - но посты единой дислокации так рассчитаны в соответствии с планом, что они приближены у нас ко всем объектам, в том числе, к парковочным зонам. Экипажи будут контролировать подъезды и отъезды, также патрульно-постовые службы будут осуществлять их регулярный контроль».

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Дополнительно на перехватывающих парковках будут установлены биотуалеты.