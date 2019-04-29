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В Новосокольническом районе задержан мужчина, повторно севший пьяным за руль

Прокуратурой Новосокольнического района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя города Новосокольники, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

Приговором Новосокольнического районного суда он признан виновным в управлении механическим транспортным средством лицом, находясь в состоянии опьянения, будучи уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное преступление.

В суде установлено, что обвиняемый, 27 апреля, в 01:15, вновь в будучи в алкогольном опьянении, управляя автомобилем «ВАЗ-2101» передвигался по улицам города Новосокольники, при этом на улице Воровского у дома №10 был остановлен и задержан сотрудниками ГИБДД, после чего отстранен от управления транспортным средством.

Проведенным освидетельствованием установлено, что процент алкоголя в выдыхаемом обвиняемом воздухе составил 0,620 мг/л.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил вышеуказанному лицу наказание в виде 240 часов обязательных работ, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.