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На год осужден 58-летний житель поселка Заплюсье за очередное вождение в нетрезвом виде

Прокуратурой Плюсского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя поселка Заплюсье.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, приговором Плюсского районного суда он признан виновным в совершении преступления - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимости за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В суде установлено, что 22 марта водитель «Шевроле - Спарк», будучи трижды судимым за аналогичные преступления, управлял данным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Согласно материалам уголовного дела преступник прибыл в отделение полиции по Плюсскому району в состоянии алкогольного опьянения для того, чтобы забрать принадлежащий его супруге автомобиль «Шевроле - Спарк», возвращенный по предыдущему приговору суда за совершенное им аналогичной преступление. Во время движения на указанном автомобиле от отделения полиции правонарушитель был застигнут на месте совершении преступления сотрудниками ГИБДД, после чего подвергнут медицинскому освидетельствованию на состояние алкогольного опьянения, которое показало высокую концентрацию этилового спирта в его организме.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы сроком на один год 5 дней с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.