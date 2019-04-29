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Сервис оценки риска по стилю вождения появится в России в 2021 году

Сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля в России появится в РФ в 2021 году, с его помощью страховщики получат возможность относить водителей к группе риска, от которой будет зависеть стоимость полиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

«Сервис предназначен для отнесения автомобиля и его собственника к соответствующей группе риска. Для оценки качества вождения используются данные операторов телематических и сервисных платформ, информационной системы ГИБДД, интеллектуальных транспортных систем и Эра-Глонасс. Ожидается, что сервис начнет работу в 2021 году с момента ввода в эксплуатацию платформы «Автодата». Этот сервис будет одним из первых в применении», - отметил собеседник агентства.

Сервис будет собирать статистику о событиях с участием автомобиля (ДТП, нарушения ПДД, вызовы техпомощи или спасательных служб), а также аналитические данные о качестве вождения с бортовых телематических устройств автомобиля по идентификационным данным (VIN или госномер).

«Не секрет, что индивидуальный стиль вождения есть у всех. Кому-то комфортно соблюдать правила, не превышать скорость. Однако существуют водители, которые предпочитают ехать 79 км/ч при разрешенной скорости в 60. К сожалению, пока таких большинство. Сервис позволит классифицировать все типы водителей и передавать данные о вождении страховым компаниям для индивидуального расчета стоимости полиса ОСАГО и каско», - сообщил представитель рабочей группы «Автонет» Ярослав Федосеев.