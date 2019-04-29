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Житель Пыталовского района оштрафован на 200 тыс. рублей за вождение в нетрезвом виде

Прокуратурой Пыталовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, совершившего преступление, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ – нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе судебного заседания установлено, что в ночь с 15 на 16 марта водитель был остановлен сотрудниками ОГИБДД Отделения МВД России по Пыталовскому району на улице Горького в Пыталово. При освидетельствовании в присутствии понятых у мужчины было зафиксировано наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в соотношении 1, 265 миллиграмма на литр.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.