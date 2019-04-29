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В Стругокрасненском районе лишат водительских прав жителей, состоящих на медицинском учете

Проведенной прокуратурой Стругокрасненского района проверкой законодательства в сфере безопасности дорожного движения выявлены грубые нарушения требований закона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Стругокрасненского района, проведенной проверкой установлено, что на территории Стругокрасненского района у 4 состоящих на учете в учреждении здравоохранения лиц, имеются противопоказания к управлению транспортными средствами (психические заболевания, алкоголизм, наркомания).

В тоже время данные лица имеют действующие водительские удостоверения, которые они используют при управлении автотранспортом.

При таких обстоятельствах наличие у данной категории лиц права управления источником повышенной опасности ставило под угрозу жизнь и здоровье граждан на безопасные условия движения по дорогам Российской Федерации, что явилось основанием для обращения прокуратуры района в суд.

По результатам проведенной прокуратурой Стругокрасненского района работы в отношении 4 лиц в суд направлены исковые заявления с целью прекращения действия права управления транспортными средствами, 2 из которых в настоящее время удовлетворены судом, водительские удостоверения у данных лиц изъяты. Заявления в отношении еще 2 лиц находятся на рассмотрении в суде.