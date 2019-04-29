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В Пскове повторно задержали нетрезвого водителя

Росгвардейцы задержали псковича, который управлял автомашиной в нетрезвом виде и уже ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

К сотрудникам вневедомственной охраны, которые находились на маршруте патрулирования в районе улицы Школьной, обратилась женщина и пояснила, что неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля, совершил столкновение с припаркованной автомашиной и скрылся.

Росгвардейцы незамедлительно организовали поисковые мероприятия и задержали нарушителя. Им оказался 21-летний местный житель.

Выяснилось, что молодой человек ранее уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства он был передан сотрудникам полиции.