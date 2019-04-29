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АвтоМир / За рулём

В ряде районов Псковской области полицией задержаны нетрезвые водители

04.07.2019 13:14|ПсковКомментариев: 0

В ходе проведенных мероприятий в Пскове, Великих Луках и Пушкинских Горах дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В областном центре ночью 3 июля на улице Коммунальной стражи порядка остановили автомобиль «Фольксваген Туарег», которым управлял нетрезвый 28-летний пскович.

В Великих Луках вечером 1 июля по улице Зяблевой на мотоцикле «Восход» ехал житель Великолукского района, 1981 года рождения, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

А 2 июля около 23 часов в Пушкинских Горах полицейские остановили «ВАЗ-21053». Выяснилось, что за рулем легковушки был нетрезвый 52-летний житель Пушкиногорского района. По данным фактам полицией ведутся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Теги: #ГИБДД #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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